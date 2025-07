Non chiamatela sagra: il Palio di Albenga 2025 riaccende la storia. Bellando: “La comunità ha fatto squadra”

Albenga. Il Palio di Albenga è uno degli eventi estivi più importanti del savonese. Senza dubbio, è il più atteso nella città delle Torri. La 15esima edizione è pronta a partire – la prossima settimana – con tante novità (qui tutto quello che c’è da sapere).

Piaccia o non piaccia, i numeri di tutte le edizioni hanno sempre dato ragione agli organizzatori: il Palio, nato sotto la stella del compianto sindaco Rosy Guarnieri, è un evento di successo. Ma si sa, il mugugno fa parte del dna ligure, e nemmeno Albenga sfugge alla regola. Così, puntuale come ogni anno, tra chiacchiere in piazza e commenti sui social, parte il solito “processo al Palio”, prima e dopo l’avvio dei giochi: come andrà stavolta? Cosa ha convinto e cosa ha fatto storcere il naso?

