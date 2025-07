Polizia locale, Viscogliosi contro Lega e Vince Genova: “Preoccupante disinformazione”

Genova. “Spiace constatare come alcuni consiglieri, che hanno ricoperto ruoli di governo fino a poche settimane fa, dimostrino oggi una preoccupante disinformazione rispetto al funzionamento degli organi deputati alla pianificazione delle attività di sicurezza pubblica sul territorio”.

A dirlo è l’assessora alla Sicurezza e Polizia locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi, in risposta alle dichiarazioni dell’opposizione sulla riorganizzazione della polizia locale. All’attacco nelle scorse ore Vince Genova e la Lega: “L’operazione ci riporta indietro di decenni – l’accusa dei consiglieri Bordilli e Bevilacqua -. Siamo molto preoccupati del susseguirsi di troppe notizie contrastanti ed equivoche da Tursi e dall’evidente mancanza di conoscenza normativa in materia. Ci chiediamo dove sia già finito il tanto sbandierato ascolto dei cittadini che sembra vedere questa giunta comunale impegnata in una decisione quasi storica senza avere però ascoltato nessuno, neppure i Municipi”.

