Rapallo: Angiolani fa il punto ad un anno dall’ingresso in Consiglio

Da Francesco Angiolani

È passato un anno dal mio insediamento in Consiglio Comunale, un anno intenso, ricco di sfide e di impegno. Ricordo ancora l’emozione del mio primo intervento, con la voce che tremava leggermente, ma con la chiara consapevolezza della responsabilità che mi assumevo nei vostri confronti.

In questi dodici mesi, ho cercato di essere la vostra voce all’interno delle istituzioni, portando avanti le istanze e le problematiche che mi avete segnalato. Fin da subito, ho trovato nei colleghi di opposizione un prezioso spirito di collaborazione. Insieme, abbiamo lavorato fianco a fianco per evidenziare le criticità e proporre soluzioni concrete per la nostra città, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i rapallesi.

» leggi tutto su www.levantenews.it