Recco: Fratelli d’Italia, Giovanni Paratore coordinatore del Golfo Paradiso

Da Luisa Capurro

Parla il Coordinatore Fratelli d’Italia Genova-Provincia Fabrizio Brignole. “Ieri a Recco, con la presenza del Sindaco Carlo Gandolfo, si è riunita l’assemblea da me convocata dei Soci di Fratelli d’Italia dei comuni di Recco, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno ed Uscio per l’elezione del nuovo Coordinamento Territoriale Golfo Paradiso (Camogli avrà coordinatore autonomo). Sono stati eletti Giovanni Paratore quale Coordinatore, e membri del Coordinamento Guido Lagomarsino, Luisa Capurro, Nicola Garofalo, Luciana Capurro. Cooptate dal neo Coordinatore Irene Zumbo e Loredana Ballabene. Si tratta della prima delle assemblee e congressi locali previsti dal Partito sul territorio Metropolitano per strutturarsi in modo più capillare, consolidando il percorso che lo ha portato al successo elettorale alle politiche 2023 divenendo Partìto di riferimento del Governo della Premier Giorgia Meloni. La prossima assemblea si terrà a Camogli”.

» leggi tutto su www.levantenews.it