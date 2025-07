Robotti: “Su Ztl e parcheggi ascolteremo tutti. Mezzi pubblici? Li vorrei gratis in base al reddito”

Genova. “Il momento più bello finora è stato il riconoscimento dei bambini con due mamme: emozionante essere dalla parte delle istituzioni e dare felicità a qualcuno”. Per Emilio Robotti, avvocato, nuovo assessore della giunta Salis, la delega ai Servizi demografici è quella che ha dato più soddisfazioni nei primi mesi di lavoro, ma sulla sua scrivania al Matitone ci sono dossier ben più ostici: dalla mobilità sostenibile al trasporto pubblico, passando per il lavoro con le sue crisi. Tra i primi provvedimenti l’ordinanza che vieta la circolazione alle auto diesel Euro 4 in centro, su cui ha promesso l’impegno per ottenere dalla Regione una rimodulazione delle misure.

Assessore, lei sa che c’è tutta una parte di città che si aspetta un cambio di passo sulle politiche di mobilità, pedonalizzazioni, Ztl, mobilità ciclabile. Un’altra parte ovviamente non sarà d’accordo, ma intanto c’è chi vi accusa di essere partiti col piede sbagliato perché avete confermato la sosta gratuita in occasione dell’avvio dei saldi. Ma allora quali cambiamenti vedremo?

Il progetto è quello di una città più sostenibile, con una mobilità sostenibile sotto tutti gli aspetti. In questo momento ci troviamo con tante cose già avviate, cantieri che sono stati fermati perché c’erano le elezioni, ritardi. E quindi, paradossalmente, pur avendo l’intenzione di migliorare le cose, ci troviamo a gestire una serie di urgenze relative a problemi che nascono sulla mobilità.

