Principio d’incendio nella tarda mattinata in un appartamento di via Dogali, civico 26 a Santa Margherita Ligure. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco di Rapallo ha limitato i danni. Non si registrano nè feriti, ustionati o intossicati dal fumo. Secondo una prima ipotesi a sviluppare il rogo sarebbe stato un corto circuito.

