Scatta l’allerta gialla per temporali, occhio a grandine e vento: “Grande quantità di energia in atmosfera”

Genova. È scattata l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal sui settori centrali e sul Levante della Liguria, con la sola esclusione dell’estremo Ponente. Salvo ulteriori aggiornamenti, sarà in vigore per tutta la giornata fino a mezzanotte.

Al mattino, come previsto, si sono attivati i primi nuclei temporaleschi su Tigullio e Spezzino. Nella giornata di sabato è stato colpito l’entroterra imperiese che ha registrato oltre 100 millimetri di pioggia a Pornassio. La grandine di dimensioni eccezionali ha creato danni a tetti e auto a Roburent, nel Cuneese.

