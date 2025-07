Tentano un furto in un negozio di Via Veneto, quando vengono scoperti aggrediscono il titolare

Un tentativo di furto finito male, per tutti. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in Via Vittorio Veneto, quando due giovani di origine nordafricana, forse in stato di alterazione per l’abuso di sostante alcoliche, sono entrati all’interno di un negozio di abbigliamento e accessori nei pressi del supermercato Basko.

I loro movimenti e il loro atteggiamento ha destato immediatamente il sospetto del titolare dell’attività, un uomo di origine cinese, che li ha tenuti d’occhio e quanto si è accorto che volevano commettere un furto, si è rivolto a loro con l’intenzione di fermarli.

A quel punto, stando a una prima ricostruzione dei fatti, uno dei due malintenzionati ha aggredito il negoziante, forse con una bottiglia, colpendolo alla testa.

Sono immediatamente partite le chiamate di richiesta di soccorso. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa italiana per prestare le prima cure al ferito, che è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea.

Pronto anche l’intervento delle forze di polizia, con agenti della Polizia di Stato e personale dei Carabinieri, che hanno fermato i due presunti aggressori, chiedendo l’intervento di una seconda ambulanza, della Pubblica assistenza della Spezia, per trasportare verso l’ospedale uno dei due assalitori, in stato di eccessiva alterazione.

