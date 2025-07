Ultima settimana di visita per l’esposizione di arte marinaresca nel Palazzo del governo

Sarà visitabile ancora per una settimana nell’androne del Palazzo di Governo, sede della Provincia della Spezia, in via Veneto, la mostra dedicata all’arte marinaresca che negli scorsi giorni, anche in occasione degli eventi dell’ente, ha arricchito il contesto del sito.

L’evento è stato organizzato dalla Provincia della Spezia grazie alla collaborazione con l’autore delle opere, Salvatore Calà, e il contributo tecnico del cantiere della memoria, è propedeutico ad un progetto legato alla diffusione della cultura marinaresca tradizionale che nel prossimo autunno coinvolgerà anche le scuole superiori. L’arte marinaresca, visibile nelle opere esposte, è quella espressa con quadri di nodi, funzionali ed estetici, che accompagnano la vita bordo sulle navi, tra manovre e arredo.

