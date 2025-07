Genova. Un violento temporale con grandine e forti raffiche di vento ha investito Genova nella prima serata di domenica. In vigore fino alla mezzanotte l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal, prolungata fino a lunedì mattina sul Levante.

Il nubifragio, accompagnato da intensa attività elettrica, ha investito prima il Ponente cittadino per poi spostarsi gradualmente sul centro e sul Levante. Alcuni fulmini sono caduti in centro città, in particolare nella zona del Quadrilatero.

