A Camogli torna la rassegna “Parole e voci sul mare”: si parte il 9 luglio con Andrea De Carlo

Camogli. È un calendario particolarmente fitto di appuntamenti culturali quello che il Festival della Comunicazione propone a luglio sulle terrazze del lungomare di Camogli. Torna anzitutto, per la sua quinta edizione, l’ormai tradizionale e apprezzatissima kermesse estiva Parole e voci sul mare, la rassegna organizzata da Frame e dall’Assessorato alla cultura del Comune di Camogli, in collaborazione con la libreria Ultima Spiaggia. La suggestiva terrazza Miramare farà da sfondo per le serate d’autore con scrittori, autori e noti personaggi dell’intrattenimento che ci faranno immergere nelle idee che animano l’urgenza della scrittura.

Gli incontri, gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgeranno tutte le sere da mercoledì 9 a sabato 12 luglio, con partenza alle ore 21:30 (eccetto sabato 12 luglio, in cui la partenza è alle 19:30) e possibilità di seguirli anche in diretta streaming sui canali social del Festival della Comunicazione. La rassegna Parole e voci sul mare nasce dalle suggestioni e dalle spinte innovative del Festival della Comunicazione che ha sprigionato una galassia di spin off, tra loro interconnesse, ciascuna con una propria identità, ma tutte espressione inconfondibile dell’anima poliedrica del Festival della Comunicazione e dell’eredità del suo padre nobile Umberto Eco.

