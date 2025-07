A Le Terrazze “Voga e Vinci il 100° Palio Virtuale!”

In occasione del 100° Palio del Golfo, il Centro Commerciale Le Terrazze, partner dell’evento lancia l’iniziativa “Voga e Vinci il 100° Palio Virtuale!”, in collaborazione con il Comitato delle Borgate.

Per celebrare uno dei momenti più rappresentativi del territorio, coinvolgendo il pubblico in un’attività sportiva ma divertente che unisce tradizione, innovazione e spirito di squadra. In questa estate speciale per vivere il centenario del Palio del Golfo nella zona affresco del primo piano del Centro Commerciale, fino al 3 agosto, Le Terrazze ospiteranno in un set suggestivo i visitatori che potranno vivere un’appassionante sfida sui simulatori di voga vivendo l’esperienza ispirata alla storica competizione remiera spezzina da protagonisti. A raccontare il Palio del Golfo e a vogare insieme agli appassionati saranno gli stessi protagonisti, alternandosi tutti i sabati pomeriggio.

Dopo aver selezionato una delle 13 Borgate del Palio si remerà per accumulare punti per il proprio equipaggio del cuore e sul megaschermo in tempo reale appariranno i punteggi e le classifiche, stimolando una sana competizione tra tifosi e appassionati.

A completare l’esperienza sarà possibile partecipare al concorso Instant Win “VOGA E VINCI” ed in palio ci saranno buoni shopping ed esclusivi gadget estivi!

Un’estate per vivere e celebrare insieme il 100° Palio del Golfo, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e i sabati e le domeniche dalle 12 alle 20.

“Le Terrazze parteciperà a questo importante appuntamento, il più atteso e partecipato del Golfo dei Poeti – afferma Giuseppe Muni, Direttore del centro commerciale Le Terrazze – E’ un onore far parte di questa

emozionante tradizione marinara che vede tutta la città della Spezia coinvolta in una grande festa per celebrare la 100° edizione. Ringraziamo il Comitato delle Borgate, gli organizzatori e soprattutto le atlete e gli atleti per la passione che trasmettono a tutti noi e per la fiducia che hanno riposto nel ricreare il 100° Palio Virtuale.”

“In questa speciale edizione del Palio del Golfo – afferma Francesca Micheli, Presidente del Comitato delle Borgate – siamo felici di dare la possibilità a tutta la città, grazia a questa splendida iniziativa, di sostenere la propria Borgata in prima persona, permettendo a tutti di vogare come se fossero in barca con gli equipaggi che avranno l’onore e l’onere di disputarsi l’ambita vittoria!”

