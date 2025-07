Ancora una tempesta con grandine su Genova, a Pra’ il vento spezza un palo della luce

Genova. Un nuovo violento temporale con tempesta di fulmini, grandine e colpi di vento ha colpito Genova nella tarda serata di lunedì, un giorno dopo l’episodio di domenica sera che aveva provocato diversi danni in città e il ferimento in modo lieve di due persone.

Un passaggio molto rapido ed estremamente intenso, che non ha risparmiato i suoi effetti al suolo. In via della Torrazza, nell’entroterra di Pra’, un palo della luce è crollato sulla carreggiata, spezzato dal vento. In via Manuzio, a San Fruttuoso, un albero è caduto in strada.

» leggi tutto su www.genova24.it