Andora, nuovo ampliamento nel cimitero di San Giovanni: realizzati 48 nuovi ossari

Andora. Prosegue l’ampliamento del cimitero di San Giovanni. “È appena terminata la realizzazione di 48 nuovi ossari – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Demografici Alexandra Allegri –. Già da questa settimana sarà possibile rivolgersi agli Uffici Demografici per avviare le pratiche di concessione”.

Come già avvenuto per i loculi realizzati negli anni scorsi, si è cercato di ottimizzare al meglio lo spazio disponibile all’interno del cimitero. In questo caso, abbiamo utilizzato una nicchia nella quale è stata inserita una struttura prefabbricata: una soluzione moderna, realizzata in alluminio, PVC espanso, e rifinita con marmo di Carrara, per garantire un’estetica e resistenza in linea con i manufatti tradizionali”.

