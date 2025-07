Bucci: “Blue economy, nucleare e intelligenza artificiale per il futuro della Liguria”

Liguria. “Il destino della nostra regione si gioca oggi: infrastrutture strategiche, dalla nuova Diga del porto di Genova al Terzo Valico, sviluppo del Polo Nazionale della Subacquea alla Spezia, realizzare a Genova l’Authority di gestione del nucleare e una delle cinque gigafactory europee dedicate all’Intelligenza artificiale. Sono queste alcune delle direttrici su cui stiamo lavorando per costruire un futuro sempre più florido per la Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha aperto questa mattina i lavori della 9° edizione del Think Tank Liguria 2030 – The European House – Ambrosetti (TEHA Group), in corso all’hotel Excelsior Palace di Rapallo.

“Siamo qui non solo per fare il punto della situazione, ma per costruire il domani – ha detto Bucci – un domani fatto di crescita, che generi sviluppo senza lasciare indietro nessuno e che, partendo dalle nostre solide radici, dalla nostra tradizione e da un tessuto economico solido e vitale, lo consolidi e si apra, allo stesso tempo, alle opportunità e alle sfide della contemporaneità. Per questo servono strategia e visione”.

