Calcio/ Doppio innesto al Sestri: ufficiali Masini e Lunghi

Dall’US Sestri Levante

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver tesserato Federico Masini. Dopo una stagione e mezza trascorsa in Serie D alla Lavagnese, il terzino classe 2004 torna al Sivori. Ha esordito con la maglia dei corsari nel corso della stagione 2021-22 sempre in IV Serie. Nella stagione successiva, pur soffrendo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune partite, è stato protagonista della promozione in Serie C. Nel gennaio 2024, come detto, il passaggio alla Lavagnese.

