Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

Importante conferma in casa PSM Rapallo Guglielmo Peroncini giovane leva 2006 ha rinnovato con la Società per la Stagione 25/26. Peroncini giovane attaccante di indiscusso valore ,vanta al primo anno di promozione 15 presenze all’attivo e 2 reti . “Siamo molto contenti di poter contare ancora su Guglielmo di cui conosciamo tutti le potenzialità, come ribadito più volte abbiamo dei giovani di valore e siamo certi che lo dimostreranno sul campo”.

» leggi tutto su www.levantenews.it