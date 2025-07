Ceriale, nuovo acquisto a centrocampo: arriva Daniele Barone

Ceriale. Si rinforza il centrocampo a disposizione di Marco Mambrin. Concentrato di duttilità ed esperienza, Daniele Barone approda al Ceriale. Il club biancoblù ha infatti annunciato stamattina l’acquisto del classe 1996.

Per Barone si tratta di una nuova esperienza in provincia, dopo aver già vestito le maglie di molte squadre della zona: Alassio, Pietra Ligure, Loano, Savona e Borghetto. Proprio in granata ha giocato l’ultima stagione in Prima Categoria, realizzando tre reti. Ora un ritorno in Promozione per portare carisma in un gruppo giovane.

