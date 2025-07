Chiavari: evasione lampo, detenuto subito riacciuffato

Dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Evasione lampo, venerdì, di un detenuto italiano della Casa di reclusione di Chiavari. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del segretario della Liguria Vincenzo Tristaino: “l’uomo, ammesso in regime di articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario, non si era recato però sul posto di lavoro. Una pattuglia della Polizia Penitenziaria si è subito messa sulle tracce del fuggitivo, monitorando il territorio e scovando l’uomo nei pressi di un centro commerciale, intento ad usare un telefono cellulare. Prontamente bloccato dai Baschi Azzurri, veniva portato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria”.

