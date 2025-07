Coni, la savonese Silvia Berardi eletta nel consiglio direttivo

Liguria. Dopo la conferma del secondo mandato in consiglio Coni Liguria arriva un ulteriore nomina in consiglio direttivo scuola dello sport Regionale Coni per la presidente comitato regionale ligure Ente promozione sportiva EPS Msp Dott.ssa Silvia Berardi.

“Sono onorata di questa nuova nomina nel consiglio direttivo scuola dello sport Coni Liguria, con il compito di pianificare la formazione e il corso per istruttori – dichiara la neo nominata – farò del mio meglio per dare il mio contributo in questo quadriennio Olimpico e supporto per svolgere al meglio questo compito nel nostro territorio ligure, anche in vista di Liguria Regione Europea dello sport 2025”.

