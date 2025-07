Evasione lampo a Chiavari, detenuto non si presenta al lavoro: trovato al centro commerciale

Chiavari. Evasione lampo, venerdì, di un detenuto italiano dal carcere di Chiavari. A dare la notizia è il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, per voce del segretario della Liguria Vincenzo Tristaino: “L’uomo, ammesso in regime di articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, non si era recato però sul posto di lavoro. Una pattuglia della polizia penitenziaria si è subito messa sulle tracce del fuggitivo, monitorando il territorio e scovando l’uomo nei pressi di un centro commerciale, intento ad usare un telefono cellulare. Prontamente bloccato dai baschi azzurri, veniva portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria”.

Tristaino esterna “il pubblico ringraziamento del Sappe ai poliziotti intervenuti che, come sempre, hanno dimostrato grande senso del dovere ed elevata professionalità. Ancora una volta il personale di polizia penitenziaria si è distinto dimostrando alta professionalità e senso del dovere”.

» leggi tutto su www.genova24.it