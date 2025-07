Ex Ilva, Usb sulle barricate: “No a decisioni calate sulla testa dei lavoratori, in ballo il destino di 20mila famiglie””

Genova. “Quello di oggi è stato un confronto interlocutorio, che conferma quanto già emerso in precedenza, e che rimanda alla giornata di domani, e quindi all’incontro con gli enti locali, come snodo centrale nel percorso verso un possibile Accordo di Programma interistituzionale. Il Ministro ha parlato dell’ipotesi di una “no stop” negoziale, con la presenza dei tecnici, per definire il perimetro di un’intesa che parta dal territorio tarantino. Una linea che riconosce esplicitamente come le decisioni di fondo, a partire dalla possibile realizzazione del forno DRI, dal rigassificatore e dall’ottenimento dell’AIA, anche sanitaria, debbano nascere a livello locale per poi orientare l’intero assetto del gruppo, compresi i siti dell’area nord come Genova Cornigliano.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa Usb commenta l’incontro avvenuto oggi al Mimit su Acciaierie d’Italia, alla presenza del Ministro Urso e della Ministra Calderone in video collegamento.

» leggi tutto su www.genova24.it