Famiglia torna dal Vietnam, ma per la burocrazia non esiste: “Rimpallati tra i Comuni di Borghetto e Albenga, siamo fantasmi”

Albenga/Borghetto. “Siamo in quattro. Io ho 70 anni. Mia moglie 50. Mia figlia 17. E poi c’è la mia nipotina, che ha appena 16 mesi. Da quattro mesi vaghiamo come fantasmi tra Albenga e Borghetto. Siamo tornati in Italia per ricominciare. E invece siamo finiti in un incubo”. Marco Sarli parla con la voce rotta. È appena rientrato in Italia dopo quasi 40 anni passati all’estero, soprattutto in Vietnam, ma anche Indonesia e Cina.

Era iscritto all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti fuori dal Paese. Ma da quando ha rimesso piede in Liguria, per lui e la sua famiglia la parola “assistenza” è rimasta – a suo dire – una promessa non mantenuta: “L’ambasciata ci aveva detto che ci avrebbero aiutati. Che il Comune di Borghetto Santo Spirito, dove ho avuto l’ultima residenza in Italia quasi 40 anni fa, era stato avvisato, che ci avrebbe presi in carico. Che esisteva un fondo per chi rientra. Ci siamo fidati”.

» leggi tutto su www.ivg.it