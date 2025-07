Forum Ambrosetti, Ferro: “Liguria record per investimenti sull’impiantistica sportiva”

Genova. “Nel 2025 Regione Liguria ha stanziato quasi 11 milioni di euro per interventi su impianti sportivi, pubblici e privati, e nuove aree attrezzate, confermandosi in prima linea nella promozione dello sport sul territorio. Si tratta di una cifra record che rafforza e rilancia l’impegno dell’amministrazione regionale nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport”.

Così l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro, intervenendo all’Hotel Excelsior di Rapallo durante il panel organizzato dall’Osservatorio Valore Sport, nell’ambito della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 di The European House – Ambrosetti.

