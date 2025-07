Forum Ambrosetti, Uil Liguria: “Fotografia ottimistica, ma si assiste ad un lavoro povero”

Anche la Uil Liguria ha seguito l’evento del Forum Ambrosetti che ha restituito dati positivi sull’economia della Liguria e delle quattro province: nel 2025 il Pil ligure crescerà più della media nazionale (0,7% contro 0,6%), diminuisce il numero dei disoccupati (5%) e aumenta la produttività delle imprese (più 6%)

“Possiamo constatare che la Liguria è la regione del terziario, dei servizi e di un’industria che dà un valore aggiunto marginale. Bene che cali la disoccupazione, ma bisogna leggere il dato complessivo: lavorare un giorno non significa buona occupazione, anzi. Se aumenta la produttività come ci viene riferito, aumentano i salari? La risposta è no. Quanto le imprese hanno investito sul lavoro e ridistribuito ricchezza tra i lavoratori? Noi assistiamo a un blocco dell’ascensore sociale e a un lavoro che, pur impegnando addetti, rende la platea dei lavoratori povera, come ad esempio nel turismo”, dichiarano Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria e Roberta Cavicchioli, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al mercato del lavoro.

