Il Genoa ha ripreso oggi gli allenamenti a Pegli dopo la pausa estiva, con la presenza dei nuovi acquisti e il saluto della dirigenza.

Vacanze finite per il Genoa, che si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di Pegli per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Presenti alla ripresa il presidente Sucu, il direttore sportivo Ottolini e il consigliere Rat, che hanno portato il loro saluto alla squadra e al tecnico.

