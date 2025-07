Goloso di coccole e di pappa, Burzum il sopravvissuto cerca famiglia

E’ stato ritrovato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente e con poche probabilità di sopravviere. Ma dopo aver tenuto per giorni con il fiato sospeso il canile e gattile di San Venerio, ha cominciato pian piano a riprendersi fino a riacquistare totale autonomia. Lui è Burzum, micio nero ospite del canile e gattile di Via del Monte protagonista della puntata odierna di Baucheca. “Ora è autosufficiente in tutto e per tutto, anche se ovviamente sarebbe meglio avere comunque un occhio di riguardo in più nei suoi confronti – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile e il gattile municipale spezzino -. Burzum, per gli amici Buby, è un gatto dolcissimo e affettuosissimo ed è molto tranquillo anche con gli altri gatti, da cui a volte le prende ma senza restituire praticamente mai il favore. Grande amante della pappa e delle coccole, necessita un’adozione degna di essere chiamata tale: nonostante l’incidente lui continua a vivere con positività e tanta voglia di amore. Perché dovremmo negargli ciò che desidera?! Non sarà il gatto con l’aspetto più affascinante mai visto, però cosa importa? Lui è bellissimo così, con il suo nasino un po’ raffreddato e la sua andatura leggermente storta. Merita di ricevere tutto l’amore possibile: se è sopravvissuto dovrà pur esserci un lieto fine per lui, giusto?”.

Per andare a conoscere Buby, mandate un messaggio su Whatsapp ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

