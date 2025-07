“Guida una mano”, il nuovo sito di Thomas Landini per un’idea costruttiva e concreta di disabilità

Dopo anni di attività con un blog che ha attirato l’attenzione di Famiglia Cristiana, Il Fatto Quotidiano e della trasmissione O anche no su Rai3, Thomas Landini presenta oggi Guidaunamano.life, la nuova casa digitale del suo progetto di vita e attivismo. Un sito rinnovato, moderno e più strutturato, nato per promuovere una visione della disabilità non assistenziale, ma attiva, creativa e inclusiva.

Il cuore del sito è la Guida a una mano, un piccolo manuale gratuito scritto da Thomas per condividere esperienze, soluzioni pratiche, inciampi quotidiani e strategie di adattamento per chi vive con un solo arto superiore. Il tono è diretto, ironico e profondamente umano. Landini, che ha perso l’uso del braccio destro a 16 anni a seguito di un grave incidente, racconta la sua “vita a una mano sola” senza vittimismo e con una leggerezza che disarma: dal barattolo difficile da aprire alle domande curiose degli altri, ogni gesto diventa occasione per inventare nuove modalità e, spesso, per riderci su.

