“Il progetto non può passare sopra le teste delle persone”: a Le Grazie confronto pubblico sul progetto Basi Blu

L’Associazione Posidonia assieme alla Rete spezzina Pace e Disarmo organizza per il giorno mercoledì 9 luglio alle 21 presso la propria sede delle Grazie un incontro sul tema “Basi Blu o un Golfo di Pace? Confronto sul progetto di adeguamento della base spezzina agli standard Nato”. Saranno presenti William Domenichini, dell’Associazione Murati Vivi di Marola e autore del libro “Il golfo ai poeti. No Basi Blu”, Luca Comiti, segretario Cgil la Spezia, del coordinamento della Rete spezzina Pace e Disarmo e Giorgio Pagano, Presidente dell’Associazione Culturale Mediterraneo, del coordinamento della Rete spezzina Pace e Disarmo.

L’iniziativa parte dall’esigenza di far conoscere alla cittadinanza un progetto come quello di Basi Blu che adegua l’arsenale spezzino della Marina Militare agli standard della Nato con la realizzazione di nuovi moli e l’ampliamento di altri, con la riattivazione dei serbatoi di carburante nelle viscere della collina su cui sorge Marola, con la realizzazione di un dragaggio dei fondali di centinaia di migliaia di metri cubi di materiali, con la possibilità di transito e stazionamento di un numero maggiore di navi e sottomarini rispetto agli attuali. “È un progetto che, a dispetto del nome evocativo che richiama il colore del mare, nulla propone di realmente significativo per una reale bonifica ambientale (che sarebbe fortemente necessaria sia a mare che a terra) per quel sito come per l’intero Golfo. Non una parola per la rimozione della discarica del campo in ferro tra Marola e Cadimare. Non un posto di lavoro in più da questo immenso investimento economico che si aggira attorno ai 350 milioni di Euro”, si legge nella nota.

