Il sole ritorna già in mattinata ma i picchi di temperatura non saranno gli stessi della scorsa settimana

Passata una domenica insolita, fra lampi e tuoni, pioggia (non molta per la verità) e cielo plumbeo, il sereno è prossimo a tornare. Gli ultimi residui di nubi ci saluteranno gradatamente nell’arco della mattinata anche se l’instabilità sarà ancora protagonista nella giornata di domani con altri piovaschi possibili in serata. Per il resto sarà nuovamente una settimana di bel tempo con una differenza sostanziale rispetto alla scorsa: il calo delle temperature seppur di qualche grado ma quanto meno permetterà di respirare. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4136m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare molto mosso.

L’articolo Alla spezzina Valentina Tazzini e al senese Marco Ghetti il “Premio fotografico Mitilicoltori” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com