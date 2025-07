La settimana di Vlahovic e Artistico, per cui Melissano conta di chiudere entro venerdì

A sette giorni dal raduno, il mercato dello Spezia si prepara all’accelerata per regalare a Luca D’Angelo i primi colpi della sessione. È l’attacco, in questo momento, il reparto su cui si è concentrato il lavoro del diesse spezzino Stefano Melissano, che dopo un lungo lavoro di mediazione si prepara a piazzare la zampata decisiva per Vanja Vlahovic dell’Atalanta e per Gabriele Artistico della Lazio. Due operazioni molto diverse tra loro, per formule e difficoltà a raggiungere l’obiettivo.

Sarà un prestito quello dell’attaccante dell’Atalanta, per cui si è trovata in fretta una quadra visti gli ottimi rapporti tra le parti. Tante le operazioni che hanno coinvolto il club di via Melara e i bergamaschi di recente, dal prestito di Emil Holm dopo la retrocessione in Serie B, fino al percorso inverso di Giuseppe Di Serio e Salvatore Elia. Ci sarà anche Giorgio Cittadini a saldare ancor di più questo legame, ma tutti i fari sono puntati sulla punta classe 2004, reduce da una stagione da urlo con l’Atalanta Under 23 in Serie C. Ventidue gol realizzati (19 in campionato, 3 nei playoff) e sette assist (5 e 2, ndr) nel torneo appena concluso per l’attaccante serbo, pronto a mettersi in luce anche in Serie B.

