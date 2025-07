Questo pomeriggio, a Lavagna, una ragazza di 17 anni è stata soccorsa perché in difficoltà durante un bagno nonostante la mareggiata. Aiutata a raggiungere la spiaggia, è stata poi soccorsa dai militi della Croce Rossa di Lavagna. Preoccupazione tra i presenti. La ragazza, comunque in buone condizioni, ha rifiutato il ricovero. Probabilmente, se anche Lavagna avesse blindato il litorale, questo incidente fortunatamente a lieto fine, non sarebbe avvenuto.

