Lerici, ricevuti in Comune i cinque giovani destinatari delle borse per lo studio della lingua inglese

L’assessore all’Istruzione del Comune di Lerici Laura Toracca ha ricevuto e omaggiato nei giorni scorsi i cinque studenti delle medie lericine destinatari, lo scorso anno, di borse studio assegnate dall’amministrazione comunale, del valore di circa mille euro ciascuna, per meriti relativi alla lingua inglese. Grazie a questo contributo, i ragazzi hanno potuto frequentare un corso di lingua inglese e conseguire con successo la certificazione di livello A2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. “Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per premiare l’impegno scolastico, incentivare lo studio delle lingue straniere e offrire concrete opportunità di crescita formativa ai giovani del territorio”, osservano da Palazzo civico in una nota. I ragazzi premiati sono: Giorgia Cani, Marta Macera, Vanessa Shurbaj, Emma Del Bianco e Fabrizio Chiavacci.

“Investire nei ragazzi significa investire nel futuro di Lerici – ha dichiarato Toracca nel corso dell’incontro –. Con queste borse di studio abbiamo voluto valorizzare l’impegno, la curiosità e il desiderio di apprendere dei nostri giovani. L’inglese è oggi uno strumento indispensabile per affrontare il mondo, e siamo orgogliosi che questi studenti abbiano già ottenuto una certificazione ufficiale, frutto di studio e determinazione”.

