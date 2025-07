Pronto soccorso, dal M5s una proposta di legge per la riorganizzazione in Liguria

Genova. Depositata oggi in Regione Liguria la proposta di legge con gli interventi per la riorganizzazione dei pronto soccorso e il miglioramento della sicurezza e dell’assistenza nelle aree di emergenza della Regione Liguria a prima firma del capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Il testo dell’iniziativa è stato presentato questa mattina alla conferenza stampa convocata nella Sala Piombo di Regione Liguria (via Fieschi 15, 11esimo piano). Con il proponente, per illustrare le criticità nazionali oltre che regionali, nonché i punti salienti della riforma proposta, il deputato M5S Andrea Quartini, componente della XII commissione Affari sociali in Parlamento e vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia; il deputato e referente regionale del M5S Liguria Roberto Traversi; l’assessora M5S del Comune di Genova Tiziana Beghin; l’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale Galliera Paolo Cremonesi; Maurizio Rimassa, segretario regionale Usb; e Marco Vannucci, segretario generale Uil-Fpl.

