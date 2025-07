Rapporto “Liguria 2030”, Bucci: “Il futuro della regione si gioca ora”. La Uil: “Quadro ottimista, ma ci sono anche debolezze e fragilità”

“Il destino della nostra regione si gioca oggi”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, aprendo i lavori della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 – The European House – Ambrosetti (TEHA Group), in corso all’hotel Excelsior Palace di Rapallo. Bucci ha elencato alcune delle principali direttrici strategiche su cui la Regione sta investendo: dalla nuova diga foranea del porto di Genova al Terzo Valico, dallo sviluppo del Polo Nazionale della Subacquea alla Spezia alla creazione a Genova dell’Authority di gestione del nucleare, fino alla realizzazione di una delle cinque gigafactory europee dedicate all’intelligenza artificiale. “Siamo qui non solo per fare il punto della situazione, ma per costruire il domani – ha aggiunto – un domani fatto di crescita e sviluppo, che non lasci indietro nessuno. Un domani che si fondi sulle nostre solide radici, su una tradizione economica forte e vitale, ma che sappia anche cogliere le opportunità e le sfide della contemporaneità. Per questo servono strategia e visione”.

A fare il punto sull’andamento socioeconomico della regione è stato Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di Teha Group e The European House – Ambrosetti, che ha presentato i risultati della nona edizione del Rapporto Strategico “Liguria 2030”. “Le analisi di quest’anno – ha spiegato – evidenziano un contesto territoriale dinamico, come dimostra, ad esempio, il fatto che il tasso di occupazione in Liguria superi di 6,5 punti percentuali la media nazionale”. A confermare il trend positivo è anche il Tableau de Bord strategico, lo strumento di monitoraggio degli indicatori territoriali che viene aggiornato annualmente: nel 60% degli indicatori la Liguria migliora o si mantiene stabile, posizionandosi al primo o secondo posto nazionale in tutti e sette gli indicatori relativi alla Blue Economy.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com