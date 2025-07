Recco: spiaggetta dei Genovesi, sicurezza; urgono migliorie

La spiaggetta dei Genovesi, tra Recco e Camogli, indicata in passato nell’elenco de “I luoghi del cuore” del Fai – Fondo Ambiente Italiano, avrebbe necessità di alcune migliorie. Ci è stata infatti segnalata una situazione di degrado, che dipende dal Comune di Recco e da privati, oltre che in minima misura dal Comune di Camogli per quanto concerne un sentierino per raggiungerla. Chi la conosce la considera un posto alternativo alla confusione delle spiagge principali e c’è chi ricorda la presenza, in passato, di un chioschetto e di una doccia che oggi funziona sì e no. Peccato sia così poco curata.

