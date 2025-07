‘Santa’: Augusto Sartori nel Consiglio di amministrazione di Enit

Lui preferisce ufficializzare la notizia domani. Ma il fatto che Augusto Sartori sia stato nominato nel Consiglio di amministrazione dell’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) ha già fatto il giro di Santa Margherita Ligure dove vive e lavora e nel Tigullio dove è conosciutissimo. Una scelta apprezzata e moltissimi i complimenti. Augusto Sartori, come assessore regionale al Turismo, ha ottenuto importanti risultati grazie al suo dinamismo, all’immergersi nei fatti per conoscerli, alla volontà di risolverli. Lui, operatore turistico, conosce criticità e potenzialità del settore. Potrà ora mettere le sue doti al servizio dell’Enit e rappresentare anche in questo importante Ente nazionale i colori della Liguria e il suo turismo.

