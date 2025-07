Savona. E’ morta la scorsa notte Caterina Peluffo sposata Bellando, la nobildonna della moda savonese, di questa città aggrappata con le unghie alle sue tradizioni migliori. Era la contitolare del negozio “Negro” di corso Italia angolo via Verzellino, aveva 85 anni.

“Pinuccia”, come era per tutti, se ne è andata dopo un lungo travaglio, assistita dal marito Gianfranco e dai figli Alessandro (titolare del Club Nautico in Darsena), Elena e Riccardo.

» leggi tutto su www.ivg.it