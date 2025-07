Siccità, Coldiretti Liguria: “Da UE via libera storico a finanziamenti per la gestione idrica. Ora bacini per affrontare emergenza in Regione”

Liguria. “È un risultato storico, che apre finalmente alla possibilità di finanziare la gestione idrica con i fondi di coesione europei, destinandoli anche alla realizzazione dei bacini di accumulo”: lo affermano congiuntamente Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, sottolineando quanto dichiarato da Coldiretti al Forum organizzato a Manduria, durante l’incontro con il vicepresidente della Commissione europea.

Negli ultimi anni, diverse aree della regione – dalla Piana di Albenga al levante ligure, passando per l’entroterra genovese e imperiese – hanno registrato gravi difficoltà di approvvigionamento idrico, con impatti devastanti sulla produzione agricola, in particolare per ortaggi, florovivaismo, uliveti e vigneti.

