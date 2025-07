Treni, sciopero nazionale per oggi lunedì 7 e domani martedì 8 luglio: modalità e orari

Liguria. Per oggi lunedì 7 e martedì 8 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Lo sciopero, che interessa anche la Liguria, è stato proclamato dalle sigle sindacali autonome. Cub e Usb, infatti, non hanno firmato il rinnovo del contratto dei ferrovieri, che invece è stato sottoscritto dai principali sindacati di categoria.

I diversi sindacati sciopereranno a orari differenti: Cub Trasporti dalle 21 di questa sera, lunedì, alle 18 di martedì, mentre Usb sciopererà per 8 ore nell’intero turno di domani, martedì. luglio.

