“Trofeo canna da riva”, Paolo Ciotti vince le classifiche di giornata e di settore e riceve la coppa in memoria di Roberto Alibertini

Quarta edizione del “Trofeo canna da riva” questa domenica lungo il pontile frangiflutti del porticciolo De Benedetti, manifestazione organizzata da Assonautica con il supporto tecnico della FIPSAS La Spezia e dell’Associazione Sportiva La Marina ASD. Inserita nel programma PAL100!, la competizione ha visto impegnati trenta partecipanti e si è conclusa con la cattura di numerose prede, conservate in vivo nelle apposite nasse e rilasciate al termine della pesatura.

“La gara di pesca ha superato i successi delle edizioni precedenti e riconfermato il ruolo di Assonautica legato non solo all’accoglienza delle imbarcazioni, ma anche alla valorizzazione delle attività culturali, economiche, sportive riguardanti il mare”: è quanto hanno sottolineato il presidente Pier Gino Scardigli e il direttore Romolo Busticchi.

Alla premiazione è intervenuto il presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo, il quale si è complimentato per il lavoro che sta svolgendo Assonautica, rivolto anche a rivitalizzare tradizioni, come quelle della pesca, molto sentite dagli spezzini. Ha inoltre portato il saluto del comandante della Capitaneria di Porto l’ufficiale guardia marina Federico Pelegotti.

Pluripremiato Paolo Ciotti della società Il Palamito, che è risultato vincitore nella classifica individuale di giornata e in quella del settore C, ricevendo anche la coppa in memoria del consigliere di Assonautica Roberto Alibertini, organizzatore stimato e infaticabile delle precedenti edizioni della gara.

I premiati

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com