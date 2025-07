Un Palio virtuale aperto a tutti con i simulatori di voga alle Terrazze

In occasione del 100° Palio del Golfo, il centro commerciale Le Terrazze, partner dell’evento lancia l’iniziativa “Voga e

Vinci il 100° Palio Virtuale!”, in collaborazione con il Comitato delle Borgate. Per celebrare uno dei momenti più rappresentativi del territorio, coinvolgendo il pubblico in un’attività sportiva ma divertente che unisce tradizione, innovazione e spirito di squadra.

In questa estate speciale per vivere il centenario del Palio del Golfo nella zona affresco del primo piano del Centro Commerciale, fino al 3 agosto, Le Terrazze ospiteranno in un set suggestivo i visitatori che potranno vivere un’appassionante sfida sui simulatori di voga vivendo l’esperienza ispirata alla storica competizione remiera spezzina da protagonisti. A raccontare il Palio del Golfo e a vogare insieme agli appassionati saranno gli stessi protagonisti, alternandosi tutti i sabati pomeriggio. Dopo aver selezionato una delle 13 Borgate del Palio si remerà per accumulare punti per il proprio equipaggio del cuore e sul megaschermo in tempo reale appariranno i punteggi e le classifiche, stimolando una sana competizione tra tifosi e appassionati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com