Un’isola spartitraffico al centro in Viale Amendola davanti alla caserma Duca degli Abruzzi

Un’isola spartitraffico a centro carreggiata e un novo sistema di illuminazione verticale per rendere visibile il passaggio pedonale anche nelle ore notturne al centro di Viale Amendola. E’ quanto sarà installato prossimamente di fronte alla caserma Duca degli Abruzzi in corrispondenza delle attuali strisce pedonali. Un tratto di strada a quattro corsie, spesso molto trafficato, in cui attraversare a piedi non è sempre esattamente agevole.

Una situazione segnalata più volte dal sindacato Siulm Marina al Comando interregionale marittimo Nord che si è fatto portavoce con il Comune della Spezia, che ha finalmente deliberato l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale, collegamento tra le strutture logistiche della Marina Militare, tra cui la mensa di Maricommi. Inizialmente era stata presa in considerazione anche la soluzione alternativa del rialzamento della sede stradale, ritenuta impraticabile per motivi tecnici.

