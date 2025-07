Vacanze sì, vacanze no? E con quali mezzi? Come affrontare l’estate in tempi di rincari e precarietà. Lo abbiamo chiesto agli spezzini

L’estate è finalmente arrivata, ma con lei anche i soliti interrogativi: si parte o si resta? In tempi di rincari, bollette alle stelle e precarietà che non dà tregua, anche una semplice vacanza può trasformarsi in un lusso. Eppure, il desiderio di staccare, di prendersi una pausa e ricaricare le batterie non è mai stato così forte anche per chi abita al mare, vive a un’ora dalle montagne. Spesso è proprio una questione di “cambiare aria”. Ma quanto costa farlo al giorno d’oggi? Secondo l’indagine commissionata da facile.it a Emg Different, almeno 8,4 milioni di italiani quest’anno rinunceranno alle vacanze estive e, tra loro, il 69% resterà a casa per ragioni di natura economica. Chi quest’anno chiuderà a doppia mandata la porta di casa per andarsene spenderà mediamente 918 euro a testa solo considerando l’alloggio e i costi di trasporto. Una famiglia di tre persone, al netto del cibo e di tutte le altre spese legate alla vacanza, dovrà quindi mettere a budget almeno 2.700 Euro. Non esattamente un’inezia.

Sempre su base nazionale, guardando alle fasce anagrafiche emerge che a rinunciare alle ferie saranno, in particolare, le persone con età compresa tra i 65 ei 74 anni, fascia nella quale la percentuale di chi resterà a casa raggiunge il 23% (a fronte di una media nazionale pari al 19 per cento). Un dato che già qualcosa racconta è che a livello territoriale, invece, quest’anno rinunceranno alle ferie in misura maggiore i residenti nel nord ovest del Paese (23%).

