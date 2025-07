Il paese di Sesta Godano si prepara a celebrare uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate: la 10ª Sagra del Raviolo, in programma venerdì 19 e sabato 20 luglio presso il suggestivo Parco Sandro Pertini. Due serate all’insegna della buona cucina tradizionale e dell’intrattenimento musicale, organizzate dalla Pro Loco di Sesta Godano e Frazioni, con il patrocinio del Comune e il supporto della Croce Rossa Italiana. Al centro dell’evento, ovviamente, ci saranno loro: i ravioli, protagonisti indiscussi della tavola ligure, preparati con ingredienti genuini e secondo la tradizione. Un’occasione imperdibile per gustare un piatto simbolo della cucina della Val di Vara, immersi in un’atmosfera accogliente e festosa. Ma non solo buon cibo: la sagra offrirà anche due serate musicali per tutti i gusti. Sabato 19 luglio, saliranno sul palco l’Orchestra Sabrina & I Keomi, mentre domenica 20 luglio sarà la volta dell’Orchestra I Caravel, per far ballare e divertire il pubblico di tutte le età. La manifestazione si propone come momento di aggregazione per residenti e turisti, ideale per riscoprire i sapori della tradizione e vivere il territorio in modo autentico, tra gastronomia, musica e convivialità.

L’articolo Verso la Sagra del Raviolo a Sesta Godano: gusto, tradizione e musica al Parco S. Pertini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com