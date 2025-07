“Adeguamento a volo notturno piazzola San Bartolomeo, lavori complicati. E dobbiamo tenere conto di prossima apertura base elisoccorso Luni”

Abilitazione al volo notturno dell’elisuperficie antistante l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana tema di un’interrogazione trattata oggi in Consiglio regionale, presentata dal consigliere Pd Davide Natale. “Un’interrogazione in merito l’avevamo già presentata nel 2023, quando l’allora assessore alla Sanità Gratarola aveva dichiarato che era in procinto di essere validata per il volo notturno anche la piazzola antistante il San Bartolomeo – ha detto illustrando l’interrogazione l’esponente e segretario regionale del Partito democratico -. Sono ormai passati altri due anni e il tema è rimasto sul tavolo, non ci sono stati passi in avanti. Ricordava stamani il consigliere Pastorino la difficoltà che incontra chi arriva con questo tipo di volo, non essendoci piazzola, al San Martino, ma è ancora peggio se un paziente che si trova all’ospedale di Sarzana deve raggiungere Spezia o Luni per poter poi essere elitrasportato a Genova”. E ha aggiunto: “Questa interrogaizone è volta a capire se finalmente si arriva a una realizzazione di questa infrastruttura, che sappiamo benissimo richiedere interventi e investimenti di poche decine di migliaia di euro, anche se ormai valutiamo che ci sia una mancanza di volontà di farla”. Il consigliere Pd ha quindi concluso: “Chiediamo un cronoprogramma per avere una data ultima e certa entro la quale l’attività di volo notturno possa essere svolta anche in prossimità del San Bartolomeo”.

