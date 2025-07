Alassio, alle battute finali il Toto “Un autore per l’Europa”: c’è tempo fino al 12 luglio per indovinare il vincitore

Alassio. Presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio è ancora possibile, fino a sabato 12 luglio, provare a indovinare il vincitore del Premio “Un Autore per l’Europa”. Gli scrittori finalisti dell’edizione 2025 sono in ordine alfabetico Roberto Andò con Il coccodrillo di Palermo (La nave di Teseo), Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli), Marco Balzano con Bambino (Einaudi), Paolo Malaguti con Fumana (Einaudi) e Martina Pucciarelli con Il Dio che hai scelto per me (HarperCollins). Attraverso il gioco “Toto-Premio”, gli iscritti alla Biblioteca che indovineranno il vincitore potranno così partecipare all’estrazione del premio messo in palio dalla Gioielleria Medagliani di Alassio.

La formula è molto semplice. Ogni utente della Biblioteca di Alassio potrà compilare un apposito coupon, ed anche chi non è invece utente potrà iscriversi, gratuitamente, al momento del voto e tentare la fortuna.

