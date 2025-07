Approvato l’emendamento salva-porti, M5s: “Norma ad personam per gli interessi di Spinelli”

Genova. È stato approvato in commissione il cosiddetto emendamento salva-porti al decreto Infrastrutture, varato a partire dal caso della concessione a Spinelli del Genoa Port Terminal, appeso a una serie di ricorsi. Come previsto, le opposizioni hanno votato contro. La norma, precisa il testo riformulato, non si applica ai “casi pendenti alla data di entrata in vigore”.

Una norma che resta ad personam, secondo il Movimento 5 Stelle. “Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del viceministro Rixi che difende l’emendamento riformulato dichiarandolo di somma urgenza generale e indispensabile nella gestione dei porti italiani, la sostanza non cambia: la norma in questione è stata cucita su misura per tutelare gli interessi di una caso specifico – attacca il deputato Roberto Traversi -. Cercano di difendere l’indifendibile mettendoci una pezza: il nuovo testo aggiunge alla fine una frase che solo apparentemente sembra non riguardare la questione giudiziaria di Spinelli. In realtà gli effetti di questo provvedimento si avranno dopo il 30 di settembre del 2025, quando la proroga alla concessione temporanea di tre mesi concessa da Adsp alla società Gpt (per il 51% di Spinelli) scadrà e allora la norma appena modificata potrà essere applicata anche a questo caso specifico”.

» leggi tutto su www.genova24.it