Calcio/ Entella, per il centrocampo Marco Nichetti: “Carico per questa avventura”

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Marco Emilio Nichetti è un nuovo giocatore dell’Entella. Il centrocampista classe 1996 arriva a Chiavari dopo l’esperienza in Serie C con la Giana Erminio. Nel corso della sua carriera Nichetti ha vestito le maglie di AlbinoLeffe, Alessandria e Giana Erminio, collezionando oltre 250 presenze tra i professionisti. Proprio con la formazione di Gorgonzola, nella scorsa stagione, ha lavorato sotto la guida di mister Chiappella raggiungendo la finale di Coppa Italia Serie C.

