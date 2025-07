Capitale della cultura 2028, Sarzana Protagonista si mette a disposizione: “Felici di collaborare se il percorso sarà aperto e inclusivo”

“Sarzana Capitale Italiana della Cultura è una bella prospettiva che siamo pronti a sostenere”. Dopo il Pd anche Sarzana Protagonista apre alla candidatura ufficializzata nei giorni scorsi: “L’accogliamo con interesse sincero – si legge in una nota – soprattutto per il tipo di approccio dichiarato negli intenti dalla nostra Amministrazione: una programmazione partecipata, radicata nel territorio, costruita passo dopo passo con la cittadinanza tutta”.

“Come Associazione saremo entusiasti e felici di collaborare ma intendiamo vigilare affinché il cammino da intraprendere per raggiungere questo importante risultato sia realmente un percorso aperto, inclusivo e non solo un esercizio di facciata a cui siamo stati purtroppo abituati. La delusione sarebbe troppa. Ci preoccupano le tempistiche risicate ma riteniamo comunque che Sarzana abbia risorse al suo interno, sufficienti per costruire una proposta autentica, capace di generare valore nel lungo periodo. Per questo diamo piena disponibilità a collaborare con tutte le nostre forze per arrivare ad una candidatura che metta al centro le persone, gli spazi comuni, la partecipazione e la coesione sociale. La cultura non esiste solo per attrarre turisti o decorare le città: la cultura forma coscienze, crea legami, alimenta senso critico e appartenenza. Trattarla come una vetrina significa svuotarla del suo significato più profondo. Riconoscerla come risorsa collettiva vuol dire metterla al centro della vita quotidiana, accessibile, partecipata, generativa. Non basta esporla: bisogna viverla, condividerla, curarla”.

